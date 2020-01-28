Промоутер рассказал, когда состоится бой Усик - Чисора

28 января, 2020, 10:01

Промоутер Александра Усика Эдди Хирн заявил, что поединок украинского боксера против британца Дерека Чисоры состоится 28 марта или 11 апреля

Об этом сообщает Sky Sports .

По словам Хирна, бой Усика против Чисоры, скорее всего состоится 28 марта, резервная дата - 11 апреля.

"Бой Усик - Чисора уже очень близок. Пока нет конкретики в дате. Это будет 28 марта в Лондоне или 11 апреля в Манчестере. Но 28 марта - фаворит. Это потрясающий бой. Дерек верит, что может победить. В его команде верят, что способны на большой апсет. Они считают, что Усик не сможет справиться с большими ребятами ", - сказал Хирн.