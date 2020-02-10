Украинский футболист попал в символическую сборную тура в Испании

10 февраля, 2020, 18:39

Голкипер "Овьедо" Андрей Лунин попал в символическую сборную 27-го тура Сегунды

Об этом сообщает Marca.

В матче 27 тура Сегунды против "Райо Вальекано" Лунин помог "Овьедо" добыть ничью 1:1. Украинец за игру сделал 4 сейва и пропустил один гол

20-летнего голкипера высоко оценили эксперты и внесли украинца в символическую сборную 27-го тура второго испанского дивизиона. Он является единственным представителем своей команды, среди лучших футболистов недели.

В целом Лунин после перехода в "Овьедо" сыграл 6 матчей и пропустил 6 голов. Команда украинском имеет 29 очков и находится на 18-м месте, рядом с зоной вылета.