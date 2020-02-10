Украинский футболист попал в символическую сборную тура в Испании
10 февраля, 2020, 18:39
Голкипер "Овьедо" Андрей Лунин попал в символическую сборную 27-го тура Сегунды
Об этом сообщает Marca.
В матче 27 тура Сегунды против "Райо Вальекано" Лунин помог "Овьедо" добыть ничью 1:1. Украинец за игру сделал 4 сейва и пропустил один гол
20-летнего голкипера высоко оценили эксперты и внесли украинца в символическую сборную 27-го тура второго испанского дивизиона. Он является единственным представителем своей команды, среди лучших футболистов недели.
В целом Лунин после перехода в "Овьедо" сыграл 6 матчей и пропустил 6 голов. Команда украинском имеет 29 очков и находится на 18-м месте, рядом с зоной вылета.
- 10 февраля Лунина признали лучшим футболистом матча второго дивизиона чемпионата Испании против "Райо Вальекано".
- Напомним, 31 января Андрей Лунин был признан лучшим игроком "Овьедо" в январе.
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