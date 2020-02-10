У Роналду в "Ювентусе" вновь может измениться тренер

10 февраля, 2020, 14:59

Главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарре может покинуть клуб из-за неудовлетворительных результатов в чемпионате Италии

Об этом сообщает Voetbal Primeur

Руководство "Ювентуса" может уволить Сарре в связи с последними результатами команды, в турнирной таблице в "Ювентуса" появилось два конкурента в борьбе за чемпионство - римский "Лацио" и миланский "Интер".

По информации источника, в клубе есть некоторая группа игроков, которые хотели бы вернуть бывшего тренера команды Массимилиано Аллегри. На данный момент 52-летний специалист безработный.

В турнирной таблице чемпионата Италии "Ювентус" располагается на втором месте, команда Маурицио Сарре набрала 54 очка в 23 турах, у "Интера" такой же результат, команда Антонио Конте находится на первой строчке.