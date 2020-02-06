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Espreso.tvСпортЖена показала, как Роналду на день рождения дарили дорогое авто

Жена показала, как Роналду на день рождения дарили дорогое авто


фото: REUTERS
Гражданская жена Криштиану Роналду Джорджина Родригес показала подаренный португальскому футболисту на день рождения Mercedes Gelandewagen

Видео Родригес выложила в Instagram.

Криштиану Роналду на 35-летие получил в подарок от друзей и близких автомобиль Mercedes Gelandewagen.

Выйдя из ресторана, португалец у входа увидел новенькое авто, украшенное большим красным бантом. Роналду обрадовался и поблагодарил друзьям, которые приветствовали его на португальском языке.

"Поздравляю мужчину моей жизни!" - подписала видео Джорджина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Felicidades al hombre de mi vida! Qué ganas de transportar nuestro amor en tu regalo @cristiano #happybirthday

Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio)

 

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