Жена показала, как Роналду на день рождения дарили дорогое авто

6 февраля, 2020, 10:42

Гражданская жена Криштиану Роналду Джорджина Родригес показала подаренный португальскому футболисту на день рождения Mercedes Gelandewagen

Видео Родригес выложила в Instagram.

Криштиану Роналду на 35-летие получил в подарок от друзей и близких автомобиль Mercedes Gelandewagen.

Выйдя из ресторана, португалец у входа увидел новенькое авто, украшенное большим красным бантом. Роналду обрадовался и поблагодарил друзьям, которые приветствовали его на португальском языке.

"Поздравляю мужчину моей жизни!" - подписала видео Джорджина.