Жена показала, как Роналду на день рождения дарили дорогое авто
6 февраля, 2020, 10:42
Гражданская жена Криштиану Роналду Джорджина Родригес показала подаренный португальскому футболисту на день рождения Mercedes Gelandewagen
Видео Родригес выложила в Instagram.
Криштиану Роналду на 35-летие получил в подарок от друзей и близких автомобиль Mercedes Gelandewagen.
Выйдя из ресторана, португалец у входа увидел новенькое авто, украшенное большим красным бантом. Роналду обрадовался и поблагодарил друзьям, которые приветствовали его на португальском языке.
"Поздравляю мужчину моей жизни!" - подписала видео Джорджина.
Felicidades al hombre de mi vida! Qué ganas de transportar nuestro amor en tu regalo @cristiano #happybirthday
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