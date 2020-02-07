 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортРоналду не смог побить рекорд результативности Шевченко

Роналду не смог побить рекорд результативности Шевченко


фото: ffu.ua
Криштиану Роналду сумел забить 50 голов за 70 матчей в чемпионате Италии, однако португальцу не удалось превзойти рекорд Андрея Шевченко, который достиг этой отметки после 69-ти матчей

Об этом сообщает sport.ua.

35-летнему португальскому форварду туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду понадобилось лишь 70 матчей, чтобы отпраздновать 50 голов в чемпионате Италии по футболу.

Рекорд результативности принадлежит известному украинскому нападающему Андрею Шевченко, в футболке "Милана" форвард достиг отметки в 50 голов за 69 матчей.

В текущем сезоне Роналду провел за "Ювентус" 27 матчей, забил 22 мяча и отдал 3 результативные передачи.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 февраля, 2020 пятница

больше новостей

7 февраля, 2020 пятница

6 февраля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать