Роналду не смог побить рекорд результативности Шевченко
7 февраля, 2020, 11:52
Криштиану Роналду сумел забить 50 голов за 70 матчей в чемпионате Италии, однако португальцу не удалось превзойти рекорд Андрея Шевченко, который достиг этой отметки после 69-ти матчей
Об этом сообщает sport.ua.
35-летнему португальскому форварду туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду понадобилось лишь 70 матчей, чтобы отпраздновать 50 голов в чемпионате Италии по футболу.
Рекорд результативности принадлежит известному украинскому нападающему Андрею Шевченко, в футболке "Милана" форвард достиг отметки в 50 голов за 69 матчей.
В текущем сезоне Роналду провел за "Ювентус" 27 матчей, забил 22 мяча и отдал 3 результативные передачи.
- 6 февраля гражданская жена Криштиану Роналду Джорджина Родригес показала подаренный португальском футболисту на день рождения Mercedes Gelandewagen.
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