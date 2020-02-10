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Espreso.tvОбществоПравительство не отказалось от планов о росте экономики на 40% за 5 лет, - Гончарук

Правительство не отказалось от планов о росте экономики на 40% за 5 лет, - Гончарук


фото: kmu.gov.ua
Кабинет министров Украины не пересматривал своих оценок экономического роста Украины и считает, что в следующие 5 лет валовой внутренний продукт может вырасти на 40%

Об этом в интервью УП сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Я искренне считаю, что эта оценка была правильной и остается правильной. Я считаю, что наша страна может расти и вырасти на 40% за 5 лет, может расти на 7 и более процентов в год, если она будет делать правильные шаги ", - сообщил Гончарук.

Он отметил, что среди главных факторов, которые должны стимулировать рост экономики Украины, в правительстве видят проведение земельной реформы, однако рассмотрение соответствующего законопроекта в парламенте затянулось.

Также премьер добавил, что понимает, что в случае, если экономика Украины будет расти слишком быстро, то правительству придется осуществлять многомиллиардные выплаты по долговым варантами - ценными бумагами, Украина выпустила во время реструктуризации долгов в 2015 году, привязав выплаты по ним к экономическому росту.

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