Правительство не отказалось от планов о росте экономики на 40% за 5 лет, - Гончарук
Об этом в интервью УП сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
"Я искренне считаю, что эта оценка была правильной и остается правильной. Я считаю, что наша страна может расти и вырасти на 40% за 5 лет, может расти на 7 и более процентов в год, если она будет делать правильные шаги ", - сообщил Гончарук.
Он отметил, что среди главных факторов, которые должны стимулировать рост экономики Украины, в правительстве видят проведение земельной реформы, однако рассмотрение соответствующего законопроекта в парламенте затянулось.
Также премьер добавил, что понимает, что в случае, если экономика Украины будет расти слишком быстро, то правительству придется осуществлять многомиллиардные выплаты по долговым варантами - ценными бумагами, Украина выпустила во время реструктуризации долгов в 2015 году, привязав выплаты по ним к экономическому росту.
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По расчетам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, экономика Украины в 2019 году выросла на 3,3% .
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Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что основной задачей правительства на ближайшие пять лет является рост экономики страны на 40% .
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