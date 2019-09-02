Гончарук обещает рост экономики на 40% за 5 лет
2 сентября, 2019, 13:26
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что основной задачей правительства на ближайшие пять лет является рост экономики страны на 40%
Об этом он сказал на совещании у президента Украины, сообщает Еспресо.TV .
"Мы поставили себе цель, чтобы экономика Украины в следующие 5 лет выросла минимум на 40%", - заявил Гончарук.
По словам главы правительства, это очень амбициозная, но реалистичная задача.
"У нас есть для этого серьезная команда Министерства экономики, которая уже начала работать", - заверил премьер.
Он добавил, что по предварительным подсчетам такое экономический рост приведет к появлению около миллиона новых рабочих мест. "И это еще одна задача, которую мы перед собой поставили", - резюмировал Гончарук.
Ранее Гончарук перечислил основные задачи нового правительства.
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