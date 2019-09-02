Гончарук обещает рост экономики на 40% за 5 лет

"Мы поставили себе цель, чтобы экономика Украины в следующие 5 лет выросла минимум на 40%", - заявил Гончарук.

По словам главы правительства, это очень амбициозная, но реалистичная задача.

"У нас есть для этого серьезная команда Министерства экономики, которая уже начала работать", - заверил премьер.

Он добавил, что по предварительным подсчетам такое экономический рост приведет к появлению около миллиона новых рабочих мест. "И это еще одна задача, которую мы перед собой поставили", - резюмировал Гончарук.

Ранее Гончарук перечислил основные задачи нового правительства.