Экономика Украины выросла на 3,3% в 2019 году - предварительные расчеты правительства

5 февраля, 2020, 11:00

По расчетам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, экономика Украины в 2019 году выросла на 3,3%

Об этом говорится в обзоре экономической активности Минэкономики.

Отмечается, что экономический рост в 2019 году осталось почти на том же уровне, что и в 2018 году. Однако рассчитанный правительством показатель еще не является окончательным. Окончательные данные должен предоставить Государственная служба статистики.

По данным правительства, в 2019 году изменились драйверы экономического роста: производство товаров замедлился, а в конце года даже упало.

"Также несмотря на очередной рекорд урожая зерновых, замедлился сельское хозяйство. Зато высокий внутренний спрос генерировал высокие показатели в строительстве, торговле и ряде отраслей сфере услуг ", - сообщили в Минэкономики.

Среди ключевых факторов, наибольшее влияние на экономический рост в правительстве называют укрепление курса гривны, рост покупательной способности граждан и рекордные урожаи.