Экономика Украины выросла на 3,3% в 2019 году - предварительные расчеты правительства
Об этом говорится в обзоре экономической активности Минэкономики.
Отмечается, что экономический рост в 2019 году осталось почти на том же уровне, что и в 2018 году. Однако рассчитанный правительством показатель еще не является окончательным. Окончательные данные должен предоставить Государственная служба статистики.
По данным правительства, в 2019 году изменились драйверы экономического роста: производство товаров замедлился, а в конце года даже упало.
"Также несмотря на очередной рекорд урожая зерновых, замедлился сельское хозяйство. Зато высокий внутренний спрос генерировал высокие показатели в строительстве, торговле и ряде отраслей сфере услуг ", - сообщили в Минэкономики.
Среди ключевых факторов, наибольшее влияние на экономический рост в правительстве называют укрепление курса гривны, рост покупательной способности граждан и рекордные урожаи.
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Напомним, в ноябре Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2019 году с 3,4% до 3,6%.
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Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что основной задачей правительства на ближайшие пять лет является рост экономики страны на 40% .
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