Подбросили змею в шкаф: футболисты ПСЖ поиздевались над Неймаром
22 января, 2020, 20:31
Звездному бразильскому нападающему ПСЖ Неймару подбросили игрушечную змею, на секунду ему показалось, что она настоящая
Видео с шуткой в instagram опубликовал instagram-аккаунт 433.
Одноклубники Неймара во французском ПСЖ - хавбека Леандро Паредес и Анхель Ди Мария, напугали своего товарища по команде в раздевалке. Форварду подбросили змею в шкафчик в раздевалке, на секунду бразильцу показалось, что она настоящая.
В нынешнем сезоне Неймар провел 15 матчей, забил 13 голов и отдал 7 результативных передач.
- В ноябре бразильский футболист ПСЖ Неймар посетил Барселону и заявил, что хочет вернуться в каталонский клуб.
- Напомним, в октябре знаменитый бразильский футболист Ривалдо посоветовал Неймару покинуть ПСЖ, чтобы не загубить карьеру .
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