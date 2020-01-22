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Espreso.tvСпортПодбросили змею в шкаф: футболисты ПСЖ поиздевались над Неймаром

Подбросили змею в шкаф: футболисты ПСЖ поиздевались над Неймаром


фото: Reuters
Звездному бразильскому нападающему ПСЖ Неймару подбросили игрушечную змею, на секунду ему показалось, что она настоящая

Видео с шуткой в instagram опубликовал instagram-аккаунт 433.

Одноклубники Неймара во французском ПСЖ - хавбека Леандро Паредес и Анхель Ди Мария, напугали своего товарища по команде в раздевалке. Форварду подбросили змею в шкафчик в раздевалке, на секунду бразильцу показалось, что она настоящая.

В нынешнем сезоне Неймар провел 15 матчей, забил 13 голов и отдал 7 результативных передач.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@ leoparedes20 hit @neymarjr with the snake

Сообщение, распространенный 433 (@ 433)

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