Подбросили змею в шкаф: футболисты ПСЖ поиздевались над Неймаром

22 января, 2020, 20:31

Звездному бразильскому нападающему ПСЖ Неймару подбросили игрушечную змею, на секунду ему показалось, что она настоящая

Видео с шуткой в instagram опубликовал instagram-аккаунт 433.

Одноклубники Неймара во французском ПСЖ - хавбека Леандро Паредес и Анхель Ди Мария, напугали своего товарища по команде в раздевалке. Форварду подбросили змею в шкафчик в раздевалке, на секунду бразильцу показалось, что она настоящая.

В нынешнем сезоне Неймар провел 15 матчей, забил 13 голов и отдал 7 результативных передач.