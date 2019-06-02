Бразильского футболиста Неймара обвиняют в изнасиловании
Об этом сообщает Globo Esporte .
По информации издания, женщина, которая утверждает, что футболист изнасиловал ее в Париже 15 мая, подала заявление в полицейский участок в Сан-Паулу. Полиция сообщает, что девушка была эмоционально поражена и боялась регистрировать дело в другой стране.
Сам Неймар отверг обвинения в видеообращении в Instagram.
"Меня обвиняют в изнасиловании. Это трудно, это серьезное обвинение. Оно застало меня врасплох. Очень грустно слышать подобное, потому что те, кто знают меня и мой характер, уверены, что я никогда не стал бы делать подобное. Это была ловушка, и я в нее попал. Но пусть это будет мне уроком. Есть люди, которые хотят воспользоваться и требовать что-то - это действительно грустно и больно ", - сказал Неймар.
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