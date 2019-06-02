Бразильского футболиста Неймара обвиняют в изнасиловании

2 июня, 2019, 22:28

На бразильского футболиста ПСЖ Неймара подали заявление с обвинениями в изнасиловании

Об этом сообщает Globo Esporte .

По информации издания, женщина, которая утверждает, что футболист изнасиловал ее в Париже 15 мая, подала заявление в полицейский участок в Сан-Паулу. Полиция сообщает, что девушка была эмоционально поражена и боялась регистрировать дело в другой стране.

Сам Неймар отверг обвинения в видеообращении в Instagram.

"Меня обвиняют в изнасиловании. Это трудно, это серьезное обвинение. Оно застало меня врасплох. Очень грустно слышать подобное, потому что те, кто знают меня и мой характер, уверены, что я никогда не стал бы делать подобное. Это была ловушка, и я в нее попал. Но пусть это будет мне уроком. Есть люди, которые хотят воспользоваться и требовать что-то - это действительно грустно и больно ", - сказал Неймар.