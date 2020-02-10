На Мюнхенском конференцию по безопасности приедет Зеленский, - организаторы

Об этом сообщает официальный Twitter форума.

"Мы рады, что президент Украины Владимир Зеленский присоединится к нам на общей встрече высокого уровня для обсуждения Украине на МКБ-2020", - говорится в сообщении.

Офис президента пока публично не сообщал его планов по участию в Мюнхенской конференции. Мероприятие продлится в немецком городе с 14 по 16 февраля.

Германию на мероприятии будет представлять министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр и министр иностранных дел Гейко Маас, Россию - глава МИД Сергей Лавров. Также планирует присутствовать президент Франции Эммануэль Макрон.

We are pleased that Ukrainian President @ZelenskyyUa will join us for a high-level townhall discussion on #Ukraine at # MSC2020 . pic.twitter.com/u1tRDlRNeT - Munich Security Conference (@MunSecConf) February 9, 2020