На Мюнхенском конференцию по безопасности приедет Зеленский, - организаторы
Об этом сообщает официальный Twitter форума.
"Мы рады, что президент Украины Владимир Зеленский присоединится к нам на общей встрече высокого уровня для обсуждения Украине на МКБ-2020", - говорится в сообщении.
Офис президента пока публично не сообщал его планов по участию в Мюнхенской конференции. Мероприятие продлится в немецком городе с 14 по 16 февраля.
Германию на мероприятии будет представлять министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр и министр иностранных дел Гейко Маас, Россию - глава МИД Сергей Лавров. Также планирует присутствовать президент Франции Эммануэль Макрон.
We are pleased that Ukrainian President @ZelenskyyUa will join us for a high-level townhall discussion on #Ukraine at # MSC2020 . pic.twitter.com/u1tRDlRNeT- Munich Security Conference (@MunSecConf) February 9, 2020
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Напомним, 5 февраля Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане обсудил с Папой Римским Франциском вопрос достижения мира в Украине.
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