Зеленский просит Папу Франциска помочь с освобождением украинских пленных

8 февраля, 2020, 14:16

Об этом со ссылкой на пресс-служба главы государства передает Еспресо.TV .

"Папа Римский Франциск делает все возможное для достижения мира и гармонии во всем мире. Через 2 месяца после "Нормандии" в Париже я просил помочь с освобождением украинцев, плененных на Донбассе, в Крыму и в России", - заявил Зеленский.

"Вдохновлен нашим разговором о мире в Украине", - подчеркнул он.