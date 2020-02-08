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Espreso.tvОбществоЗеленский просит Папу Франциска помочь с освобождением украинских пленных

Зеленский просит Папу Франциска помочь с освобождением украинских пленных

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане в субботу, 8 февраля 2020 года, обсудил с Папой Римским Франциском вопрос достижения мира в Украине

Об этом со ссылкой на пресс-служба главы государства передает Еспресо.TV .

"Папа Римский Франциск делает все возможное для достижения мира и гармонии во всем мире. Через 2 месяца после "Нормандии" в Париже я просил помочь с освобождением украинцев, плененных на Донбассе, в Крыму и в России", - заявил Зеленский.

"Вдохновлен нашим разговором о мире в Украине", - подчеркнул он.

 

 
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