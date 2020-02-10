Минцифры опровергло информацию о рассылке повесток через приложение "Дия"
10 февраля, 2020, 11:26
9 февраля в Министерстве цифровой трансформации опровергли информацию, что через мобильное приложение "Дия" будут присылать повестки на призыв в армию
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
"Вы уже видели сообщения, что через мобильное приложение" Дия "мы будем рассылать повестки в армию? Да, и мы их тоже уже видели. В большом количестве. У кого-то очень чешутся руки втыкать нам палки в колеса. Радуемся, когда видим такие глупости! " - написали в министерстве.
- Напомним, 6 февраля в Украине презентовали государственное мобильное приложение "Дия"
- 8 февраля вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил , что за двое суток приложение "Дия" загрузили 800 тыс. украинцев
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