Минцифры опровергло информацию о рассылке повесток через приложение "Дия"

10 февраля, 2020, 11:26

9 февраля в Министерстве цифровой трансформации опровергли информацию, что через мобильное приложение "Дия" будут присылать повестки на призыв в армию

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

"Вы уже видели сообщения, что через мобильное приложение" Дия "мы будем рассылать повестки в армию? Да, и мы их тоже уже видели. В большом количестве. У кого-то очень чешутся руки втыкать нам палки в колеса. Радуемся, когда видим такие глупости! " - написали в министерстве.