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Espreso.tvОбществоМинцифры опровергло информацию о рассылке повесток через приложение "Дия"

Минцифры опровергло информацию о рассылке повесток через приложение "Дия"

9 февраля в Министерстве цифровой трансформации опровергли информацию, что через мобильное приложение "Дия" будут присылать повестки на призыв в армию

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

"Вы уже видели сообщения, что через мобильное приложение" Дия "мы будем рассылать повестки в армию? Да, и мы их тоже уже видели. В большом количестве. У кого-то очень чешутся руки втыкать нам палки в колеса. Радуемся, когда видим такие глупости! " - написали в министерстве.

 

  • Напомним, 6 февраля в Украине презентовали государственное мобильное приложение "Дия"
  • 8 февраля вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил , что за двое суток приложение "Дия" загрузили 800 тыс. украинцев
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