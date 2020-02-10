Месси сделал необычный хет-трик в чемпионате Испании
10 февраля, 2020, 11:51
Аргентинский футболист "Барселоны" Лионель Месси в игре чемпионата Испании против "Бетиса" отдал три результативных передачи
Об этом сообщает "Барселона" в twitter.
В матче 23-го тура чемпионата Испании три ассиста аргентинца помогли "Барселоне" победить "Бетис" со счетом 3: 2.
"Три ассиста за вечер от Месси. Одна из причин, почему он является лучшим в истории, это то, что он лучший распасовщиков", - отреагировали в каталонском клубе на игру аргентинца.
В нынешнем сезоне Месси сыгравший за "Барселону" 26 матчей, забил 19 голов и отдал 15 результативных передач.
"Барселона" зама в чемпионате Испании второе место и отстает от "Реала" на 3 очка.
3-assist night for #Messi | One of the reasons why he's the goat is bc he's also the best passer. pic.twitter.com/VPQlfYNeZ0- FC Barcelona (@FCBarcelona) February 9, 2020
- Напомним, 5 февраля Месси бурно отреагировал на обвинения спортивного директора "Барселоны" Эрика Абидаля в адрес одноклубников.
- 6 февраля стало известно, что Лионель Месси может покинуть "Барселону" из-за недовольства политикой испанского клуба.
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