Месси сделал необычный хет-трик в чемпионате Испании

10 февраля, 2020, 11:51

Аргентинский футболист "Барселоны" Лионель Месси в игре чемпионата Испании против "Бетиса" отдал три результативных передачи

Об этом сообщает "Барселона" в twitter.

В матче 23-го тура чемпионата Испании три ассиста аргентинца помогли "Барселоне" победить "Бетис" со счетом 3: 2.

"Три ассиста за вечер от Месси. Одна из причин, почему он является лучшим в истории, это то, что он лучший распасовщиков", - отреагировали в каталонском клубе на игру аргентинца.

В нынешнем сезоне Месси сыгравший за "Барселону" 26 матчей, забил 19 голов и отдал 15 результативных передач.

"Барселона" зама в чемпионате Испании второе место и отстает от "Реала" на 3 очка.

3-assist night for #Messi | One of the reasons why he's the goat is bc he's also the best passer. pic.twitter.com/VPQlfYNeZ0 - FC Barcelona (@FCBarcelona) February 9, 2020