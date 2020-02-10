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Espreso.tvСпортМесси сделал необычный хет-трик в чемпионате Испании

Месси сделал необычный хет-трик в чемпионате Испании


фото: REUTERS
Аргентинский футболист "Барселоны" Лионель Месси в игре чемпионата Испании против "Бетиса" отдал три результативных передачи

Об этом сообщает "Барселона" в twitter.

В матче 23-го тура чемпионата Испании три ассиста аргентинца помогли "Барселоне" победить "Бетис" со счетом 3: 2.

"Три ассиста за вечер от Месси. Одна из причин, почему он является лучшим в истории, это то, что он лучший распасовщиков", - отреагировали в каталонском клубе на игру аргентинца.

В нынешнем сезоне Месси сыгравший за "Барселону" 26 матчей, забил 19 голов и отдал 15 результативных передач.

"Барселона" зама в чемпионате Испании второе место и отстает от "Реала" на 3 очка.

 

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