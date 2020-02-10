Конкурента Лунина признали лучшим футболистом Испании в январе

10 февраля, 2020, 15:13

Вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа признан лучшим футболистом Испании в январе

Об этом сообщает ua-football со ссылкой на пресс-службу Ла Лиги.

В прошлом месяце мадридский "Реал" одержал 3 победы в 3 матчах в Примере и вышел на чистое первое место в турнирной таблице чемпионата Испании - голкипер "сливочных" Тибо Куртуа пропустил лишь один гол.

Лучшим игроком января стал именно бельгийский вратарь. Куртуа помог "Реалу" обыграть "Хетафе" (0:3), "Севилью" (2:1) и "Вальядолид" (0:1).

27-летний голкипер получит приз перед началом встречи между "Реалом" и "Сельтой" - 16 февраля.

"Королевскому" клубу принадлежит украинец Андрей Лунин, который после перехода в "Овьедо" (прим. - на правах аренды) сыграл 6 матчей и пропустил 6 голов. Команда украинца имеет 29 очков и находится на 18-м месте рядом с зоной вылета из второго испанского дивизиона.