Джеки Чан пообещал 1 млн разработчику вакцины от коронавируса

9 февраля, 2020, 21:01

Знаменитый китайский актер Джеки Чан пообещал 1 млн юаней разработчикам вакцины от коронавируса

Джеки Чан пообещал 1 млн юаней ($ 143 тыс.) в соцсети Weibo, сообщает УНИАН.

Актер выразил надежду, что ученые смогут найти средство от болезни так быстро, как только возможно.

"Это не вопрос денег. Я не хочу видеть когда-то людные улицы опустевшими, и не хочу смотреть, как мои соотечественники ведут борьбу с вирусом (некоторые из них - до смерти), вместо того, чтобы радоваться жизни", - отметил Джеки Чан.