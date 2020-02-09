Джеки Чан пообещал 1 млн разработчику вакцины от коронавируса
9 февраля, 2020, 21:01
Знаменитый китайский актер Джеки Чан пообещал 1 млн юаней разработчикам вакцины от коронавируса
Джеки Чан пообещал 1 млн юаней ($ 143 тыс.) в соцсети Weibo, сообщает УНИАН.
Актер выразил надежду, что ученые смогут найти средство от болезни так быстро, как только возможно.
"Это не вопрос денег. Я не хочу видеть когда-то людные улицы опустевшими, и не хочу смотреть, как мои соотечественники ведут борьбу с вирусом (некоторые из них - до смерти), вместо того, чтобы радоваться жизни", - отметил Джеки Чан.
- По состоянию на утро 9 февраля 2020 года от пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, в материковой части Китая умерли 811 человек, общее количество подтвержденных случаев заболевания превысило 37 тыс.
- 9 февраля стало известно, что новый вид коронавируса впервые обнаружен у гражданина Украины, который находился на борту японского круизного лайнера Diamond Princess.
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