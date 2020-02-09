 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирДжеки Чан пообещал 1 млн разработчику вакцины от коронавируса

Джеки Чан пообещал 1 млн разработчику вакцины от коронавируса


фото: Instagram
Знаменитый китайский актер Джеки Чан пообещал 1 млн юаней разработчикам вакцины от коронавируса

Джеки Чан пообещал 1 млн юаней ($ 143 тыс.) в соцсети Weibo, сообщает УНИАН.

Актер выразил надежду, что ученые смогут найти средство от болезни так быстро, как только возможно.

"Это не вопрос денег. Я не хочу видеть когда-то людные улицы опустевшими, и не хочу смотреть, как мои соотечественники ведут борьбу с вирусом (некоторые из них - до смерти), вместо того, чтобы радоваться жизни", - отметил Джеки Чан.

  • По состоянию на утро 9 февраля 2020 года от пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, в материковой части Китая умерли 811 человек, общее количество подтвержденных случаев заболевания превысило 37 тыс.
  • 9 февраля стало известно, что новый вид коронавируса впервые обнаружен у гражданина Украины, который находился на борту японского круизного лайнера Diamond Princess.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 февраля, 2020 воскресенье

больше новостей

9 февраля, 2020 воскресенье

8 февраля, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать