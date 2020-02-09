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Espreso.tvОбществоВ МИД подтвердили первый случай заражения украинца коронавирусом

В МИД подтвердили первый случай заражения украинца коронавирусом


фото: ukrinform.ua
В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что украинец, находящийся на лайнере Diamond Princess, заразился короновирусом

Об этом сообщает Укринформ.

В Департаменте консульской службы МИД подтвердили, что среди 6 пассажиров лайнера Diamond Princess, которые 9 февраля заболели китайским коронавирусом, один украинец.

"Есть один инфицированный гражданин Украины, который находился на круизном лайнере у берегов Японии. Личность установлена. Размещен в больнице. Состояние удовлетворительное. Из госпитализированными поддерживается связь. Ситуация на контроле министра иностранных дел и посольства Украины в Японии", - отметили в МИД .

  • Напомним, 9 февраля стало известно, что новый вид коронавируса впервые обнаружен у гражданина Украины , который находился на борту японского круизного лайнера Diamond Princess.
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