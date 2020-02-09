Коронавирус в Китае: погибли - 811, выздоровели - 2649 человек
9 февраля, 2020, 08:03
По состоянию утро 9 февраля 2020 г. от пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, в материковой части Китая умерли 811 человек, общее количество подтвержденных случаев заболевания превысило 37 тыс.
Вместе с тем, после выздоровления из больниц выписаны 2649 человек, передает Еспресо.TV со ссылкой на Синьхуа.
"Государственный комитет по делам здравоохранения КНР в воскресенье отметил, что он получил сообщение о 2656 новых подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, а также о 89 новых летальных случаях от этого заболевания за субботу", - говорится в сообщении.
При этом количество подтвержденных случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавируса нового типа, в материковой части Китая достигло 37 тыс. 198человек, 811 человек скончались, 6188 пациентов находятся в тяжелом состоянии.
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