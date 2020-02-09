 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирКоронавирус в Китае: погибли - 811, выздоровели - 2649 человек

Коронавирус в Китае: погибли - 811, выздоровели - 2649 человек

Санитарная обработка поезда в Южной Корее
фото: theepochtimes.com
По состоянию утро 9 февраля 2020 г. от пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, в материковой части Китая умерли 811 человек, общее количество подтвержденных случаев заболевания превысило 37 тыс.

Вместе с тем, после выздоровления из больниц выписаны 2649 человек, передает Еспресо.TV со ссылкой на Синьхуа.

"Государственный комитет по делам здравоохранения КНР в воскресенье отметил, что он получил сообщение о 2656 новых подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, а также о 89 новых летальных случаях от этого заболевания за субботу", - говорится в сообщении.

При этом количество подтвержденных случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавируса нового типа, в материковой части Китая достигло 37 тыс. 198человек, 811 человек скончались, 6188 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 февраля, 2020 воскресенье

8 февраля, 2020 суббота

больше новостей

9 февраля, 2020 воскресенье

8 февраля, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать