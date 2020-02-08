Зеленский с женой посетил собор Святого Петра. ФОТО
8 февраля, 2020, 18:36
Во время визита в Ватикан президент Украины Владимир Зеленский посетил с женой собор Святого Петра и Сикстинскую капеллу
Об этом сообщает Офис президента Украины.
Владимир и Елена Зеленская осмотрели мозаичный алтарь князя Владимира и княгини Ольги. Мозаичные изображения Владимира Великого и княгини Ольги выполнены ватиканскими мастерами на средства украинской общины и епископа Стемфордской епархии УГКЦ Василия Лостена. В соборе Святого Петра они находятся с 1989 года.
Также Президент с супругой посетили могилу святого Петра.
- Напомним, 8 февраля Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане обсудил с Папой Римским Франциском вопрос достижения мира в Украине.
- Позже Владимир Зеленский рассказал подробности встречи в Ватикане с Папой Римским Франциском.
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