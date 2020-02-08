Зеленский с женой посетил собор Святого Петра. ФОТО

8 февраля, 2020, 18:36

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Владимир и Елена Зеленская осмотрели мозаичный алтарь князя Владимира и княгини Ольги. Мозаичные изображения Владимира Великого и княгини Ольги выполнены ватиканскими мастерами на средства украинской общины и епископа Стемфордской епархии УГКЦ Василия Лостена. В соборе Святого Петра они находятся с 1989 года.

Также Президент с супругой посетили могилу святого Петра.