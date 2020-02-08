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Espreso.tvОбществоЗеленский с женой посетил собор Святого Петра. ФОТО

Зеленский с женой посетил собор Святого Петра. ФОТО


фото: president.gov.ua
Во время визита в Ватикан президент Украины Владимир Зеленский посетил с женой собор Святого Петра и Сикстинскую капеллу

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Владимир и Елена Зеленская осмотрели мозаичный алтарь князя Владимира и княгини Ольги. Мозаичные изображения Владимира Великого и княгини Ольги выполнены ватиканскими мастерами на средства украинской общины и епископа Стемфордской епархии УГКЦ Василия Лостена. В соборе Святого Петра они находятся с 1989 года.

Также Президент с супругой посетили могилу святого Петра.

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