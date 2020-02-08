Лица с двойным гражданством землю покупать не должны, - Белецкий

8 февраля, 2020, 12:41

На законодательном уровне следует установить запрет на осуществление лицами с двойным гражданством купли-продажи украинской земли сельскохозяйственного назначения

Об этом глава партии "Национальный корпус", основатель и первый командир добровольческого полка "Азов" Андрей Белецкий заявил вечером 7 февраля 2020 г. во время дискуссии с советником премьер-министра Алексея Гончарука по экономическим вопросам Алексеем Мушаком на одном из телеканалов, передает Еспресо.TV.

"Давайте Вы внесете правку, что люди с двойным гражданством не имеют права покупать", - обратился Белецкий к Мушаку.

Представитель правительства, в свою очередь, не высказался против ограничений для тех, кто имеет больше, чем одно украинское гражданство, а предложил собственное решение этого вопроса.

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"Там немного не так нужно, если Вы хотите решить этот вопрос. И моя позиция была такова: "Приобретать право собственности могут только граждане Украины, которые получили это гражданство пять лет назад". То есть прожил в Украине пять лет. И это у Вас снимает вопрос двойного гражданства", - ответил советник премьера.

Белецкого в то же время такой подход не удовлетворяет.

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По словам политика, если порядок продажи земли в конце концов будет утвержден в том виде, который предлагается сейчас, протесты не утихнут.

"Люди будут однозначно бороться за отмену этого закона. Бороться - это право людей. Людей, которые работают на земле", - отметил Белецкий.