Лица с двойным гражданством землю покупать не должны, - Белецкий
Об этом глава партии "Национальный корпус", основатель и первый командир добровольческого полка "Азов" Андрей Белецкий заявил вечером 7 февраля 2020 г. во время дискуссии с советником премьер-министра Алексея Гончарука по экономическим вопросам Алексеем Мушаком на одном из телеканалов, передает Еспресо.TV.
"Давайте Вы внесете правку, что люди с двойным гражданством не имеют права покупать", - обратился Белецкий к Мушаку.
Представитель правительства, в свою очередь, не высказался против ограничений для тех, кто имеет больше, чем одно украинское гражданство, а предложил собственное решение этого вопроса.
Читайте также: Земля и Зеленский. Как президент выбирает между МВФ и Коломойским
"Там немного не так нужно, если Вы хотите решить этот вопрос. И моя позиция была такова: "Приобретать право собственности могут только граждане Украины, которые получили это гражданство пять лет назад". То есть прожил в Украине пять лет. И это у Вас снимает вопрос двойного гражданства", - ответил советник премьера.
Белецкого в то же время такой подход не удовлетворяет.
Читайте также: Девять с половиной месяцев. Чего достиг и где наврал Зеленский?
По словам политика, если порядок продажи земли в конце концов будет утвержден в том виде, который предлагается сейчас, протесты не утихнут.
"Люди будут однозначно бороться за отмену этого закона. Бороться - это право людей. Людей, которые работают на земле", - отметил Белецкий.
Читайте также
-
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-
-
30 января, 2020 Виталий Портников: С шантажом соглашаться не обязательно
Читайте также
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-