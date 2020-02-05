Девять с половиной месяцев. Чего достиг и где наврал Зеленский?

6 февраля, 2020, 07:09

Свежеиспеченная социология говорит, что команде монобольшинства и персонально Владимиру Зеленскому понадобилось всего 9 месяцев, чтобы забуксовать в грязи вечных украинских проблем

Когда наобещал - и выполнять обещания не сильно хочется. Когда надуманная популярность важнее чем реальные хирургические реформы. И главное - что ты плоть от плоти тех, кто активно возводив тебя на пьедестал - ограниченных, но амбициозных, тупых, но наглых.

За 9 месяцев Зеленский наобещал много. Между первым и вторым туром заявил, что первыми кадровыми решениями Президента будет назначения "новых людей". Новые лица, чтобы набить зеленый социальный лифт - хватали, кажется, в электричках, в придорожных забегаловках и покопались в мусорных баках. Иначе депутатские мандаты не получили бы такие зашкваренные героини современности как Лиза Богуцкая и Макс Бужанский. Вместо обещанных новых лиц второе дыхание получили разве позавчерашние. Ради назначения главой ОПГ Андрея Богдана Зеленский закрыл глаза на люстрацию. В мае 2019 года все это съели с большим удовольствием, однако дальше пошло еще больше. Ради декабрьского обмена власти разрешили отпустить беркутовцев с Институтской и простила террористов, взорвавших насмерть четырех участников проукраинской ходы в Харькове. Президент критику не услышал и недавно заместителем директора ГБР стал Александр Бабиков - адвокат Януковича по делам по Майдану и Кобзаря - его охранника. Теперь - внимание, заместитель председателя ГБР будет расследовать дела Майдана. По факту очень скоро с таким комплексом действий - любое упоминание о Майдане будет казаться неудобным рудиментом. Не в тренде современных веяний о "мире во всем мире".

Далее обещание прозрачности переговоров с олигархами. "Больше никаких кулуарных переговоров, ночных визитов в ОПУ и скрытых от общества договоренностей", - говорил гарант в мае. Впрочем, не все встречи, которые были последующие месяцы на Банковой, записывались, анонсировались. А на запросы в ОПУ журналистов посылают куда подальше. По сути современный президент из сферы "не политики" продолжил стандартную историю всех украинских предшественников - вести с олигархами подковерные договоренности, а потом плакать от удара граблями в черепушку.

Чуть ли не любимое обещание автора - персональное обещание Зеленского ежедневно записывать видеообращения в восточные регионы с целью популяризации западного вектора развития. За девять месяцев на посту президента в Зеленского не было ни одного подобного видео. Более того - идея превратить UATV на вещатель для просветления оккупированного Донбасса полностью провалена - оказалось, что в профессиональных комиков и сценаристов нет плана, что там можно показывать для интерес сторонника группы "Новороссия" Вконтакте.

Более того - гонцы "Слуги народа" всячески дают понимать, что западный вектор развития им уже не интересен. Не потому помощник главы государства Андрей Ермак обещает выборы в ОРДЛО уже в октябре, а еще обещает неслыханный экономический хаб на Донбассе. Интересно только одно, что мешало за девять месяцев заложить хотя бы фундамент такого хаба где-то на Киевщине или Львовщине. По ходу "Слуги народа" придумали хорошую отмазку - как внедрить инфильтрированными территорию и получить похвалу: "молодцы, хохлы" от спецназа ГРУ РФ.

Далее обещания бытового характера. В интервью, которое журналисты РБК выиграли у президента в теннис, Зеленский заявил, что ему плохо в стенах ОПГ и он бы очень хотел open space, какой-то unit интересный, а здание на Банковой отдать на социальные нужды. Так же смешное, учитывая 9 месяцев обещание летать только рейсовыми самолетами, а три президентских борта - "продать к чертовой матери". Смешно, когда вспоминаешь, что в ОПГ молодая команда обжилась уже очень неплохо, а самолеты нужны не только президентские, а порой и частные. Чтобы долететь из Омана в Киев во время форс-мажорных обстоятельств.

"Весна идет - будем сажать", - виднелось с каждого второго борда команды "зеленых". Впрочем уже вторая весна Зеленского на носу, а повестки получили разве Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко - хирургиня и певец, неудачно выключили телефоны во время убийства Павла Шеремета.

За девять месяцев можно родить ребенка, закончить класс школы или курс университета, а Владимир Зеленский и его команда из желторотых птенцов превратились в городских грачей - ничем не хуже и не лучше предшественников. Здесь те же проблемы личной лояльности, попытки протащить своих, а не профессионалов, попытки умело развесить лапшу и поиски схем для обогащения. Если умножить все на желание народные, согласно социологии - сделать побыстрее мир и повысить социальные стандарты - у команды Зеленского шансы некоторое время ничего не делать и выдавать себя за крутых перцев. Тем более команда "Слуг народа" знает с чем играть, чтобы быть на виду. Здесь же игры с лишением депутатской неприкосновенности, которые являются ничем иным как фейком. Здесь же обещание сократить количество депутатов до трехсот. Уменьшение количества народных избранников не станет качественным изменением для государства, но есть удивительно действенным, с электоральной точки зрения, инструментом удовлетворения этого запроса - тем более рейтинги у Зеленского начинают сыпаться через зарплаты чиновников и скандалы с прослушками.

Палец в небо, популизм без тормозов и хайп вещи в угоду договоренностям Ермака с Козаком - это главный итог 9 месяцев президентства Зеленского.

Что будет дальше - смотрим и следим. Ибо в отличие от предыдущих двух революций в нас нет действенной оппозиции и третьих сил - они или в укромном месте, или не созрели.