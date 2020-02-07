Земля и Зеленский. Как президент выбирает между МВФ и Коломойским

7 февраля, 2020, 12:10

Закон о земле - аттестат для зрелости президента Зеленского как президента, а не любителя сделать селфи в коротких шортах в спортзале

Владимир Зеленский постепенно превращается из героя соцсетей, привлекательного селф мейд мена в стандартного украинского политика. Ранее он записывал ролики в автомобиле и на прогулке, где убеждал в необходимости продажи земли. Вчера Зеленский пришел на фракцию и сказал, что закон должен быть принят за два дня. В стиле профессиональных политиков ушедшей эпохи.

Новая версия закона о земле не так плоха, какой была раньше. Самые скандальные моменты почистили, глава ОПГ Андрей Богдан, который, по слухам, имел личный интерес к покупке земли, ушел в тень. Однако с таким законом, который ломает зоны комфорта рядового украинца, можно легко потерять популярность.

Посягнув на продажу земли впервые в истории украинской независимости, Зеленский ничего не сделал, чтобы доступно донести идею о цивилизованной продаже в массы народные - не сделал сам, ничего нет доступного для "чайников" в истраграмме Юлии Мендель, молчат, как рыбы, топовые спикеры "Слуги народа".

Дошло до того, что вчерашние сторонники Зе, на чьих аватарках недавно сияли зеленые ленты, уже взывают о недопущении продажи земли, за которую шесть лет проливают кровь наши ребята. А другие говорят, что это уже грязный план Коломойского по обогащению.

Если проанализировать первый день рассмотрения земельного закона в Раде, интерес Коломойского есть. Реформы Зеленского заходят в никуда там, где начинается заруба с группой Игоря Валерьевича в самой же фракции. Чтобы Дубинский и Бужанский нажали кнопки "за", президенту и монобольшинству предлагают принять законопроект, который бы упрощал компенсацию Коломойскому за национализацию "ПриватБанка". Однако с такими друзьями правительство Зеленского может надолго забыть о переговорах с МВФ и любой экономической поддержке коротких штанишек правительства Гончарука. А это прямой путь к тому, чтобы лето президент встречал с криками в окна "зелю - геть!" под аккомпанемент бочек возмущенных бюджетников.

Именно поэтому Рада решила надолго зайти в рассмотрение земельного проекта, потому что по предварительным подсчетам работу над поправками закончат аж на майские праздники. ОПЗЖ отказалась отозвать свои тысячи поправок, по факту, чтобы ускорить процесс, надо идти на компромиссы с "медведчуками". Зато теперь фактически звездный час для Юлии Тимошенко - в ложе спикера она демонстрировала прекрасную физическую выдержку и даже пролила кровь из пальца, ломая микрофон Разумкова, чтобы заблокировать заседание.

Земля для Зеленского - это личный тест на зрелость. Если закон о земле примут - он уже не будет ассоциироваться с вечерними развлечениями, домашним уютом, сериалом о "Слуге народа". Он будет тот, кто продал святую украинскую землю. Не продавать землю тоже невозможно, потому что тогда международные кредиторы не дадут денег и Зеленский останется один на один разве что с хищниками группы Коломойского и непристойными предложениями от Российской Федерации.

Владимир Зеленский постепенно проходит путь, присущий всем политическим лидерам, когда ты берешь раскрученных мальчиков под свой омофор. А потом едва встав на крыло и засветившись на паре-тройке шоу, мальчики уже диктуют тебе интерес своего патрона. Это я о желании группы Коломойского внутри "СН" протащить интерес Коломойского в обмен на голос по земле. По слухам, президента это не устраивает настолько, что он готов даже договориться с группой Вадима Новинского и даже ситуативно договориться с "медведчуками". Чтобы только не подпитывать клеймо коломойскозависимости.

В целом за впервые озвученную идею продать землю, как это делается в цивилизованном мире, Зеленскому можно поставить пять. Впрочем, что будет после - "я вам не завидую". Потому что национализированная земля - штамп, который прививали и лелеяли целое столетие. Профессионалы, такие, как Ленин, а не комики из КВН.