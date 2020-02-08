Даже назвал меня президентом мира, - Зеленский о встрече с Папой Римским

8 февраля, 2020, 15:32

Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.

После встречи Зеленский заявил, что Ватикан мог бы сыграть важную роль в установлении мира на украинской земле.

"Главное, о чем мы говорили, - это мир. Он даже назвал меня "президентом мира" - вот такой у меня сейчас имидж в Европе", - сказал Зеленский после аудиенции.

Президент также заявил, что пригласил Папу Франциска в Украину.

"Я его пригласил в Украину. Я уверен, что он будет в Украине - не только в столице. Я сказал, что для того, чтобы до конца понять, что у нас происходит на востоке, надо ехать на восток", - сказал Зеленский.