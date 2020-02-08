 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДаже назвал меня президентом мира, - Зеленский о встрече с Папой Римским

Даже назвал меня президентом мира, - Зеленский о встрече с Папой Римским


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал подробности встречи в Ватикане с Папой Римским Франциском

Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.

После встречи Зеленский заявил, что Ватикан мог бы сыграть важную роль в установлении мира на украинской земле.

"Главное, о чем мы говорили, - это мир. Он даже назвал меня "президентом мира" - вот такой у меня сейчас имидж в Европе", - сказал Зеленский после аудиенции.

Президент также заявил, что пригласил Папу Франциска в Украину.

"Я его пригласил в Украину. Я уверен, что он будет в Украине - не только в столице. Я сказал, что для того, чтобы до конца понять, что у нас происходит на востоке, надо ехать на восток", - сказал Зеленский.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 февраля, 2020 суббота

7 февраля, 2020 пятница

больше новостей

8 февраля, 2020 суббота

7 февраля, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать