Даже назвал меня президентом мира, - Зеленский о встрече с Папой Римским
8 февраля, 2020, 15:32
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал подробности встречи в Ватикане с Папой Римским Франциском
Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.
После встречи Зеленский заявил, что Ватикан мог бы сыграть важную роль в установлении мира на украинской земле.
"Главное, о чем мы говорили, - это мир. Он даже назвал меня "президентом мира" - вот такой у меня сейчас имидж в Европе", - сказал Зеленский после аудиенции.
Президент также заявил, что пригласил Папу Франциска в Украину.
"Я его пригласил в Украину. Я уверен, что он будет в Украине - не только в столице. Я сказал, что для того, чтобы до конца понять, что у нас происходит на востоке, надо ехать на восток", - сказал Зеленский.
- Напомним, 5 февраля Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане обсудил с Папой Римским Франциском вопрос достижения мира в Украине .
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