Выборы в США: на первом голосовании соперника Трампа не могут посчитать голоса
Как сообщает Радио Свобода , голосование, которое открывает процесс выборов кандидатов в президенты от Демократической и Республиканской партий, началось в 20 часов по местному времени.
Официальные результаты ожидались примерно через 3 часа, однако они не были обнародованы в назначенное время.
Руководство Демократической партии сослалось на "несоответствие" в результатах, что, возможно, повлечет пересчет голосов.
Впрочем, в партии отметили, что взлома или вмешательства в компьютерную систему не было.
Кандидаты не стали ждать результатов и выступили с речами, заявив о своих успехах на кокусах.
Стало известно, что бывший вице-президент Джо Байден уже обратился с письмом к организаторам выборов, потребовав объяснений.
Голосования в Айове, как ожидается, должны определить трех-четырех реальных претендентов на партийную номинацию в президенты из почти десятка претендентов.
Ранее одна из сенаторов-республиканцев заявила, что ее однопартийцы могут начать импичмент против бывшего вице-президента США Байдена, как только он победит на президентских выборах.
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