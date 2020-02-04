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Espreso.tvОбществоВыборы в США: на первом голосовании соперника Трампа не могут посчитать голоса

Выборы в США: на первом голосовании соперника Трампа не могут посчитать голоса


фото: reuters
В США обнародование результатов кокусов - первичных голосований в штате Айова в Демократической партии - было отложено из-за "несоответствия" в их результатах

Как сообщает Радио Свобода , голосование, которое открывает процесс выборов кандидатов в президенты от Демократической и Республиканской партий, началось в 20 часов по местному времени.

Официальные результаты ожидались примерно через 3 часа, однако они не были обнародованы в назначенное время.

Руководство Демократической партии сослалось на "несоответствие" в результатах, что, возможно, повлечет пересчет голосов.

Впрочем, в партии отметили, что взлома или вмешательства в компьютерную систему не было.

Кандидаты не стали ждать результатов и выступили с речами, заявив о своих успехах на кокусах.

Стало известно, что бывший вице-президент Джо Байден уже обратился с письмом к организаторам выборов, потребовав объяснений.

Голосования в Айове, как ожидается, должны определить трех-четырех реальных претендентов на партийную номинацию в президенты из почти десятка претендентов.

Ранее одна из сенаторов-республиканцев заявила, что ее однопартийцы могут начать импичмент против бывшего вице-президента США Байдена, как только он победит на президентских выборах.

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