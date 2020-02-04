Выборы в США: Трамп триумфально побеждает среди республиканцев в Айове
Об этом сообщает представительство Республиканской партии в Айове в Twitter .
"Республиканская партия в Айове объявляет, что президент Дональд Трамп с большим преимуществом победил на кокусах в Айове", - говорится в твите.
Как пишет USA Today , по результатам подсчета 95,07% голосов, Трампу удалось набрать 97,1% голосов, в то время как экс-губернатор штата Массачусетс Уильям Уэлд, занявший второе место, получил лишь 1,3%. На третьем месте Джо Уолш с 1,1% голосов.
Действующий президент США прокомментировал новость в Twitter и поблагодарил за свой результат, назвав его "большой победой".
В то же время обнародование результатов первичных голосований в штате Айова в Демократической партии было отложено из-за "несоответствия" в их результатах.
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