Сытник заявил об "активной фазе" в деле "ПриватБанка"

7 февраля, 2020, 21:54

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что следствие активно продвинулось в деле "ПриватБанка"

Сытник отметил, что действия олигархов активизировались, ведь НАБУ движется вперед в деле "ПриватБанка", информирует 24 канал .

"Мы расследуем большую сумму убытков, которые перекрыли за счет государства. Это сумма в 153 миллиардов гривен. У нас есть работа, мы ее выполняем. Только мы идем в какую-то активную фазу в определенном производстве, то мы уже научились прогнозировать то, по какому каналу нас будут показывать и в каком мире. Сейчас нас наиболее активно показывают по 1 + 1 ", - пояснил Сытник.

Отметим, что недавно генпрокурор Руслан Рябошапка передал дело в отношении "ПриватБанка" в Национальное антикоррупционное бюро.