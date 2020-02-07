Ключевое дело в национализации ПриватБанка: суд определился с датой рассмотрения
Об этом сообщили в Национальном банке Украины.
Отметим, это ключевая дело о национализации банка, от которой зависит рассмотрение дел об обжаловании национализации.
На последнем заседании суда дело было отложено в связи с представлением ходатайства Кабинета Министров о замене ответчика.
"Члены семьи Суркисов пытаются в суде доказать, что не являются связанными с экс-владельцами ПриватБанка лицами. Также они хотят отменить конвертацию их средств на акции ПриватБанка во время национализации (процедура bail-in) ", - пояснили в Нацбанке.
Под процедуру bail-in попали средства связанных лиц на общую сумму 29,4 млрд грн. Благодаря этому удалось уменьшить финансовую нагрузку на государство.
Напомним, в рамках национализации ПриватБанка вклады семьи Суркисов обменяли на акции (процедура bail-in), ведь саму семью признали связанными с банком лицами.
Это позволило Украине в дальнейшем приобрести акции банка за 1 грн и перевести банк в свою собственность (национализировать ПриватБанк). Семья Суркисов эту операцию обжаловала в судах различных инстанций, в том числе в Верховном суде.
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