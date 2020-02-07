Стрельба в Мукачево: Аваков поручил ввести Нацгвардию
7 февраля, 2020, 20:55
Министр внутренних дел Арсен Аваков приказал усилить меры безопасности из-за стрельбы в Мукачево, в результате которой были ранены два человека
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Как отметил Аваков, проводится специальная полицейская операция и поиски участников стрельбы.
"Сегодня, 7 февраля, в Мукачево произошла перестрелка. В результате с огнестрельными ранениями в больничных заведений госпитализированы двое человек. Поиски участников стрельбы продолжаются, проводится специальная полицейская операция", - говорится в сообщении.
Аваков разделяет обеспокоенность местных властей криминогенной ситуацией в регионе и отдал приказ усилить меры безопасности. В частности, в городе к оперативно-профилактической отработке привлечены оперативники, а также спецназовцы полиции и Национальной гвардии Украины.
- Напомним, что в Мукачево, 7 февраля, произошла стрельба на одной из улиц, два человека госпитализированы с огнестрельными ранениями.
- Городской совет Мукачево обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому и попросил ввести в город Нацгвардию из-за стрельбы, которая произошла в городе.
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