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Espreso.tvОбществоСтрельба в Мукачево: Аваков поручил ввести Нацгвардию

Стрельба в Мукачево: Аваков поручил ввести Нацгвардию


фото: Скріншот
Министр внутренних дел Арсен Аваков приказал усилить меры безопасности из-за стрельбы в Мукачево, в результате которой были ранены два человека

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Как отметил Аваков, проводится специальная полицейская операция и поиски участников стрельбы.

"Сегодня, 7 февраля, в Мукачево произошла перестрелка. В результате с огнестрельными ранениями в больничных заведений госпитализированы двое человек. Поиски участников стрельбы продолжаются, проводится специальная полицейская операция", - говорится в сообщении.

Аваков разделяет обеспокоенность местных властей криминогенной ситуацией в регионе и отдал приказ усилить меры безопасности. В частности, в городе к оперативно-профилактической отработке привлечены оперативники, а также спецназовцы полиции и Национальной гвардии Украины.

  • Напомним, что в Мукачево, 7 февраля, произошла стрельба на одной из улиц, два человека госпитализированы с огнестрельными ранениями.
  • Городской совет Мукачево обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому и попросил ввести в город Нацгвардию из-за стрельбы, которая произошла в городе.
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