Стрельба в Мукачево: Аваков поручил ввести Нацгвардию

7 февраля, 2020, 20:55

Министр внутренних дел Арсен Аваков приказал усилить меры безопасности из-за стрельбы в Мукачево, в результате которой были ранены два человека

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Как отметил Аваков, проводится специальная полицейская операция и поиски участников стрельбы.

"Сегодня, 7 февраля, в Мукачево произошла перестрелка. В результате с огнестрельными ранениями в больничных заведений госпитализированы двое человек. Поиски участников стрельбы продолжаются, проводится специальная полицейская операция", - говорится в сообщении.

Аваков разделяет обеспокоенность местных властей криминогенной ситуацией в регионе и отдал приказ усилить меры безопасности. В частности, в городе к оперативно-профилактической отработке привлечены оперативники, а также спецназовцы полиции и Национальной гвардии Украины.