Горсовет Мукачево просит Зеленского ввести в город Нацгвардию из-за стрельбы на улице
Об этом сообщает Mukachevo.net.
"Мукачевский городской вынужден обратиться к Вам за личным вмешательством из-за крайне угрожающей криминогенной ситуации, которая сложилась в нашем городе. Подтверждением этого является очередной дерзкий инцидент с применением огнестрельного оружия, в результате чего госпитализированы два человека с огнестрельными ранениями", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что городской совет также просит сменить руководство управления городской полиции, усилить его личный состав, усилить материально-техническое обеспечение полиции Мукачево современными средствами, автотранспортом и экипировкой.
"Поэтому обращаемся с призывом о предоставлении Мукачево неотложной и действенной правоохранительной помощи, предусматривающей: проведение оперативной и профилактической отработки города специальными подразделениями Национальной полиции и Национальной гвардии, с привлечением высококвалифицированных, опытных работников по уголовному блоку. Срок такой отработки, объемы привлеченных сил и средств должны быть достаточными, чтобы резко сломать негативные криминогенные явления в Мукачево, выявить и обезвредить их источники ", - говорится в обращении.
В горсовете отметили, что Мукачево не нужно считать особым центром преступности. Проблемы с правонарушениями, в том числе уголовными, такие, как в других городах страны.
- Напомним, что в Мукачево, 7 февраля, произошла стрельба на одной из улиц, два человека госпитализированы с огнестрельными ранениями.
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