Горсовет Мукачево просит Зеленского ввести в город Нацгвардию из-за стрельбы на улице

7 февраля, 2020, 17:17

Городской совет Мукачево обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и попросил ввести в город Нацгвардию из-за стрельбы, которая произошла в городе

Об этом сообщает Mukachevo.net.

"Мукачевский городской вынужден обратиться к Вам за личным вмешательством из-за крайне угрожающей криминогенной ситуации, которая сложилась в нашем городе. Подтверждением этого является очередной дерзкий инцидент с применением огнестрельного оружия, в результате чего госпитализированы два человека с огнестрельными ранениями", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что городской совет также просит сменить руководство управления городской полиции, усилить его личный состав, усилить материально-техническое обеспечение полиции Мукачево современными средствами, автотранспортом и экипировкой.

"Поэтому обращаемся с призывом о предоставлении Мукачево неотложной и действенной правоохранительной помощи, предусматривающей: проведение оперативной и профилактической отработки города специальными подразделениями Национальной полиции и Национальной гвардии, с привлечением высококвалифицированных, опытных работников по уголовному блоку. Срок такой отработки, объемы привлеченных сил и средств должны быть достаточными, чтобы резко сломать негативные криминогенные явления в Мукачево, выявить и обезвредить их источники ", - говорится в обращении.

В горсовете отметили, что Мукачево не нужно считать особым центром преступности. Проблемы с правонарушениями, в том числе уголовными, такие, как в других городах страны.