В Мукачево водители устроили стрельбу из автомобилей, ранены два человека
Об этом сообщает Нацполиция в Закарпатской области.
"Сегодня, 7 февраля, в 09:50 в полицию поступило сообщение о стрельбе на улице Сеченова. Заявитель сообщил, что слышал выстрелы и видел, как водители двух транспортных средств стреляли в сторону друг друга, после чего оба внедорожники поехали в неизвестном направлении. По предварительной информации, ранения получили двое мужчин. 24-летний и 40-летний мукачивци. Сейчас они находятся в медучреждениях ", - говорится в сообщении.
Сейчас на месте происшествия работает руководство ГУНП в Закарпатской области, следственно-оперативная группа, эксперты, кинологи.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента и разыскивают злоумышленников.
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