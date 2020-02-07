В Мукачево водители устроили стрельбу из автомобилей, ранены два человека

7 февраля, 2020, 12:38

В Мукачево Закарпатской области 7 февраля произошла стрельба на одной из улиц, два человека госпитализированы с огнестрельными ранениями

Об этом сообщает Нацполиция в Закарпатской области.

"Сегодня, 7 февраля, в 09:50 в полицию поступило сообщение о стрельбе на улице Сеченова. Заявитель сообщил, что слышал выстрелы и видел, как водители двух транспортных средств стреляли в сторону друг друга, после чего оба внедорожники поехали в неизвестном направлении. По предварительной информации, ранения получили двое мужчин. 24-летний и 40-летний мукачивци. Сейчас они находятся в медучреждениях ", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работает руководство ГУНП в Закарпатской области, следственно-оперативная группа, эксперты, кинологи.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента и разыскивают злоумышленников.