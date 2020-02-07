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Espreso.tvОбщество"Они должны оплатить в десятикратном размере": Арахамия о компенсации от "Батькивщины"

"Они должны оплатить в десятикратном размере": Арахамия о компенсации от "Батькивщины"


фото: fakty.ua
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что фракция "Батькивщина" с моральной точки зрения должна в десятикратном размере возместить ущерб за сломанный микрофон в президиуме Верховной Рады

Об этом сообщает "Укринформ".

"Я считаю, что "Батькивщина" должна просто компенсировать все расходы ... Она должна оплатить. Я считаю, что с точки зрения моральной - они должны уплатить в десятикратном размере", - сказал Арахамия.

Он отметил, что не будет обращаться с какими жалобами на Тимошенко, в частности в Регламентный комитет.

"Ей хватит своих собственных консультантов, которые просто объяснят, что повреждать государственное имущество в собственных интересах - это то, что будет негативно влиять на ее, уже несуществующий фактически рейтинг, но при этом она еще сама себя добьет", - добавил Арахамия.

Напомним, Тимошенко в четверг перед началом рассмотрения законопроекта о рынке земли во втором чтении заблокировала место спикера.

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