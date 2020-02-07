"Они должны оплатить в десятикратном размере": Арахамия о компенсации от "Батькивщины"
Об этом сообщает "Укринформ".
"Я считаю, что "Батькивщина" должна просто компенсировать все расходы ... Она должна оплатить. Я считаю, что с точки зрения моральной - они должны уплатить в десятикратном размере", - сказал Арахамия.
Он отметил, что не будет обращаться с какими жалобами на Тимошенко, в частности в Регламентный комитет.
"Ей хватит своих собственных консультантов, которые просто объяснят, что повреждать государственное имущество в собственных интересах - это то, что будет негативно влиять на ее, уже несуществующий фактически рейтинг, но при этом она еще сама себя добьет", - добавил Арахамия.
Напомним, Тимошенко в четверг перед началом рассмотрения законопроекта о рынке земли во втором чтении заблокировала место спикера.
- Напомним, Тимошенко сломала Разумкову микрофон и ранила пальца.
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Нардеп от "Батькивщины" извинился за Тимошенко .
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