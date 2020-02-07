Нардеп от "Батькивщины" извинился за Тимошенко
Об этом он сказал в ответ на претензии спикера Дмитрия Разумкова по поводу сломанного ней микрофона, передает НВ .
"Когда ломают средства работы Вверховной Рады Украины, когда препятствуют выполнению обязанностей своим коллегам, то я думаю, что это не совсем правильный подход", - заявил Разумков.
В свою очередь Цимбалюк утверждал, что "блокирование трибуны - это парламентский способ выражения своей позиции меньшинством", однако после замечания главы Рады решил все же извиниться.
"Я хочу извиниться, если вчера по отношению к вам была перейдена некая грань", - сказал он.
Отметим, что 6 февраля депутаты блокировали трибуну и президиум в Верховной Раде.
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Напомним, Тимошенко сломала Разумкову микрофон и ранила пальца.
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