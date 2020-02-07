"Это был политический шаг": Гончарук объяснил подачу заявления на увольнение Зеленскому
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Час вопросов к правительству начался с вопроса депутата от фракции "Европейская Солидарность" Алексея Гончаренко :
"Вся страна услышала, что вы профан в экономике, но вы же юрист. У меня вопрос к вам: вам подарить Конституцию? Почему вы отчитываетесь перед президентом и заявление об отставке носите президенту Украины, а не в парламент Украины, как в парламентско-президентской республике должно быть? Поэтому мой последний вопрос: где ваше заявление об отставке? "
На что премьер-министр Алексей Гончарук ответил, что уже говорил, что заявление было написано на имя руководителя Верховного Совета, поэтому юридически оно абсолютно соответствует закону.
"Оно было передано президенту, потому что это был политический шаг, чтобы продемонстрировать, что между нами нет недоразумений и недоверия.
И вам не удастся, не удастся расшатать доверие и работу в середине нашей команды ", - заявил Гончарук.
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