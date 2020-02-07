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Espreso.tvОбществоОфициальный курс: гривна еще больше усилилась

Официальный курс: гривна еще больше усилилась


фото: reuters
Национальный банк Украины ужесточил официальный курс гривны еще на 22 копейки

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, по состоянию на 6 февраля официальный курс установлен на уровне 24,58 гривны за доллар.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,04. День назад курс евро был 27,32 грн.

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