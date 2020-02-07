Официальный курс: гривна еще больше усилилась

7 февраля, 2020, 11:03

Национальный банк Украины ужесточил официальный курс гривны еще на 22 копейки

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, по состоянию на 6 февраля официальный курс установлен на уровне 24,58 гривны за доллар.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,04. День назад курс евро был 27,32 грн.