Нацбанк еще больше ослабил гривню
31 января, 2020, 09:22
Национальный банк Украины вновь ослабил официальный курс гривни - на этот раз еще на 6 копеек. В течение рабочей недели национальная валюта потеряла 58 копеек
Об этом говорится в данных НБУ.
Таким образом на 31 января официальный курс установлен на уровне 24,91 гривни за доллар.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,45. На 30 января курс был 27,33 гривни.
- Напомним, в понедельник, 27 января, Нацбанк укрепил официальный курс гривни на 19 копеек.
- В Национальном банке Украины объяснили, почему к началу 2020 года курс гривни перешел к падению после того, как в конце 2019 гривня существенно возрастала.
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