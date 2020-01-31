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Espreso.tvОбществоНацбанк еще больше ослабил гривню

Нацбанк еще больше ослабил гривню


фото: Укрінформ
Национальный банк Украины вновь ослабил официальный курс гривни - на этот раз еще на 6 копеек. В течение рабочей недели национальная валюта потеряла 58 копеек

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом на 31 января официальный курс установлен на уровне 24,91 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,45. На 30 января курс был 27,33 гривни.

 

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