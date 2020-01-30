Почему гривна вернулась к падению и что будет с курсом дальше: объяснение НБУ

30 января, 2020, 15:38

В Национальном банке Украины объяснили, почему в начале 2020 года курс гривны перешел к падению после того, как в конце 2019 года гривна существенно возрастала

Об этом рассказал заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб во время брифинга по вопросам монетарной политики, передает hromadske.

По его словам, курс гривны к началу 2020 года начал падать из-за сезонных факторов.

"В начале года импорт преобладает над экспортом, и в прошлые годы такое было также. Кроме этого, мы видели активность компаний по уплате дивидендов: некоторые компании покупали валюту ", - отметил Сологуб.

По его словам, в конце 2019 года правительство и эксперты часто критиковали НБУ за то, что Нацбанк позволяет существенное укрепление гривны и делает недостаточно для того, чтобы поддерживать курс на низком уровне.

"Сейчас мы наблюдаем другую сторону этой гибкости (курса валют ред.)", - добавил заместитель главы НБУ.

Сологуб подчеркнул, что несмотря на девальвацию гривны, политика Нацбанка не изменилась: он не устанавливает искусственного курса валют, а лишь "гасит" шоки, продавая валюту из международных золотовалютных резервов Украины.