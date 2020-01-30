Почему гривна вернулась к падению и что будет с курсом дальше: объяснение НБУ
Об этом рассказал заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб во время брифинга по вопросам монетарной политики, передает hromadske.
По его словам, курс гривны к началу 2020 года начал падать из-за сезонных факторов.
"В начале года импорт преобладает над экспортом, и в прошлые годы такое было также. Кроме этого, мы видели активность компаний по уплате дивидендов: некоторые компании покупали валюту ", - отметил Сологуб.
По его словам, в конце 2019 года правительство и эксперты часто критиковали НБУ за то, что Нацбанк позволяет существенное укрепление гривны и делает недостаточно для того, чтобы поддерживать курс на низком уровне.
"Сейчас мы наблюдаем другую сторону этой гибкости (курса валют ред.)", - добавил заместитель главы НБУ.
Сологуб подчеркнул, что несмотря на девальвацию гривны, политика Нацбанка не изменилась: он не устанавливает искусственного курса валют, а лишь "гасит" шоки, продавая валюту из международных золотовалютных резервов Украины.
- Напомним, в понедельник, 27 января, Нацбанк укрепил официальный курс гривны на 19 копеек.
- Однако в течение недели национальная валюта уже потеряла 52 копейки - до курса 24,85 грн за доллар.
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