Дела Майдана: в НАБУ передали более 100 производств, - Сытник

7 февраля, 2020, 16:10

В Национальное антикоррупционное бюро передали на дорасследование почти 200 уголовных дел от Генпрокуратуры, после окончания полномочий следствия

Об этом рассказали в ходе отчета о деятельности САП и НАБУ, информирует Depo.ua .

"Очень существенно на работу НАБУ повлияло то, что в течение нескольких месяцев передали почти 200 уголовных производств от ГПУ, более 100 дел - это так называемая экономическая часть дел Майдана", - сказал директор НАБУ Артем Сытник.

Сытник добавил, что в экономических дел Майдана фигурирует 110 подозреваемых, 74 из них находятся в розыске, а сумма убытков достигает 20 млрд грн.

"По приговорам мы ожидаем такое количество в связи с началом работы антикоррупционного суда, которого не было до 5 сентября прошлого года. Я ожидаю такого количества как прокурор, конечно, окончательное решение будет принимать суд", - добавил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий .