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Espreso.tvОбществоАвиакатастрофа самолета МАУ: Иран может передать Украине "черные ящики", если не сможет их расшифровать, - посол

Авиакатастрофа самолета МАУ: Иран может передать Украине "черные ящики", если не сможет их расшифровать, - посол

Посол Ирана в Украине Манучехр Моради заявил, что Тегеран может передать "черные ящики" сбитого самолета МАУ Украине или другому государству, если не сможет их расшифровать
Об этом сообщает Укринформ .

"Черные ящики могут быть отправлены в Украину или другое государство, если у Ирана не будет возможности их расшифровать", - заявил посол.

По его словам, сейчас надо ожидать завершения комплексного расследования катастрофы, которое согласно нормам международного права ведет Иран как страна, где произошла трагедия.

  • Напомним, 26 января Тегеран заявил, что расшифровывать бортовые самописцы со сбитого самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране.
  • Зеленский заявил, что Иран пригласил украинских специалистов для расшифровки бортовых самописцев со сбитого самолета МАУ.

 

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