Авиакатастрофа самолета МАУ: Иран может передать Украине "черные ящики", если не сможет их расшифровать, - посол

7 февраля, 2020, 17:24

Посол Ирана в Украине Манучехр Моради заявил, что Тегеран может передать "черные ящики" сбитого самолета МАУ Украине или другому государству, если не сможет их расшифровать

Об этом сообщает Укринформ

"Черные ящики могут быть отправлены в Украину или другое государство, если у Ирана не будет возможности их расшифровать", - заявил посол.

По его словам, сейчас надо ожидать завершения комплексного расследования катастрофы, которое согласно нормам международного права ведет Иран как страна, где произошла трагедия.