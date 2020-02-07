Авиакатастрофа самолета МАУ: Иран может передать Украине "черные ящики", если не сможет их расшифровать, - посол
7 февраля, 2020, 17:24
Посол Ирана в Украине Манучехр Моради заявил, что Тегеран может передать "черные ящики" сбитого самолета МАУ Украине или другому государству, если не сможет их расшифровать
Об этом сообщает Укринформ .
"Черные ящики могут быть отправлены в Украину или другое государство, если у Ирана не будет возможности их расшифровать", - заявил посол.
По его словам, сейчас надо ожидать завершения комплексного расследования катастрофы, которое согласно нормам международного права ведет Иран как страна, где произошла трагедия.
- Напомним, 26 января Тегеран заявил, что расшифровывать бортовые самописцы со сбитого самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране.
- Зеленский заявил, что Иран пригласил украинских специалистов для расшифровки бортовых самописцев со сбитого самолета МАУ.
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