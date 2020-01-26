Иран отказался отдавать "черные ящики" со сбитого самолета МАУ
26 января, 2020, 18:32
Тегеран заявил, что будет расшифровывать бортовые самописцы со сбитого самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране
Об этом со ссылкой на иранское агентство Tasnim сообщает РБК-Украина.
О том, что "черные ящики" останутся в Иране и будут там расшифрованы, заявили в парламентском комитете страны
Член парламентского комитета по развитию иранского меджлиса Фараджулла Раджаб заявил, что "бортовые самописцы украинского лайнера, разбившегося под Тегераном, останутся в Иране и будут расшифрованы на иранской территории".
По его словам, изучением информации черных ящиков будет заниматься иранское Министерство дорог и городского развития.
Он также отметил, что политика Ирана заключается в том, чтобы "черные ящики" остались в стране и здесь были расшифрованы.
- Напомним, 19 января в Иране заявили, что пока не будут передавать бортовые самописцы со сбитого самолета МАУ для расшифровки в Украине.
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