Иран отказался отдавать "черные ящики" со сбитого самолета МАУ

26 января, 2020, 18:32

Тегеран заявил, что будет расшифровывать бортовые самописцы со сбитого самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране

Об этом со ссылкой на иранское агентство Tasnim сообщает РБК-Украина.

О том, что "черные ящики" останутся в Иране и будут там расшифрованы, заявили в парламентском комитете страны

Член парламентского комитета по развитию иранского меджлиса Фараджулла Раджаб заявил, что "бортовые самописцы украинского лайнера, разбившегося под Тегераном, останутся в Иране и будут расшифрованы на иранской территории".

По его словам, изучением информации черных ящиков будет заниматься иранское Министерство дорог и городского развития.

Он также отметил, что политика Ирана заключается в том, чтобы "черные ящики" остались в стране и здесь были расшифрованы.