Исторический матч УПЛ пройдет без зрителей

6 февраля, 2020, 16:11

Первый в истории матч УПЛ, на котором будет задействована система VAR, "Динамо" - "Ворскла" пройдет в Киеве без зрителей

Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

Встреча пройдет без зрителей из-за решения КДК УАФ о скандальном эпизоде в матче 14-го тура УПЛ против "Шахтера". Столичный клуб наказан одним домашним матчем без зрителей и еще одним условно. Также клуб оштрафован на 500 тыс. грн.

"Динамо" уже объявило о переносе домашнего матча с полтавской "Ворсклой", который состоится в 19-м туре, с НСК "Олимпийский" на стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского.

Матч с "Ворсклой" состоится в субботу, 22 февраля, в 17:00. На нем впервые в истории чемпионата Украины по футболу, будет задействована система VAR (система Видеопомощь арбитрам).