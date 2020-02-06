Исторический матч УПЛ пройдет без зрителей
6 февраля, 2020, 16:11
Первый в истории матч УПЛ, на котором будет задействована система VAR, "Динамо" - "Ворскла" пройдет в Киеве без зрителей
Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.
Встреча пройдет без зрителей из-за решения КДК УАФ о скандальном эпизоде в матче 14-го тура УПЛ против "Шахтера". Столичный клуб наказан одним домашним матчем без зрителей и еще одним условно. Также клуб оштрафован на 500 тыс. грн.
"Динамо" уже объявило о переносе домашнего матча с полтавской "Ворсклой", который состоится в 19-м туре, с НСК "Олимпийский" на стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского.
Матч с "Ворсклой" состоится в субботу, 22 февраля, в 17:00. На нем впервые в истории чемпионата Украины по футболу, будет задействована система VAR (система Видеопомощь арбитрам).
- 30 января стало известно, что система VAR будет задействована в матче "Динамо" - "Ворскла".
- 21 ноября КДК УАФ наказал "Динамо" за расистские выкрики болельщиков "Динамо" в адрес бразильского футболиста "Шахтера" Тайсона.
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