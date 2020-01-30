 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортМатч "Динамо" - "Ворскла" попадет в историю УПЛ из-за революционного нововведения

Матч "Динамо" - "Ворскла" попадет в историю УПЛ из-за революционного нововведения


фото: Reuters
Впервые в истории чемпионата Украины по футболу будет задействована система VAR, система видеопомощи арбитрам будет задействована в матче "Динамо" - "Ворскла"

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на " Украинскую ассоциацию футбола ".

22 февраля на НСК "Олимпийский" состоится матч чемпионата Украины по футболу между киевским "Динамо" и полтавской "Ворсклой". В этой встрече впервые в истории УПЛ будет задействована система видеопомощи арбитрам.

VAR будет использоваться еще в одном матче 19-го тура, в Харькове, в матче "Шахтер" - "Десна".

Олег Протасов, Лучано Луче и Евгений Дикий сформировали комиссию УАФ, которая будет определять матчи УПЛ, на которых должна работать VAR.

Система Видеопомощь арбитрам будет использоваться на 2 матчах в каждом туре чемпионата Украины.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 января, 2020 четверг

больше новостей

30 января, 2020 четверг

29 января, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать