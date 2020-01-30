Матч "Динамо" - "Ворскла" попадет в историю УПЛ из-за революционного нововведения

30 января, 2020, 13:50

Впервые в истории чемпионата Украины по футболу будет задействована система VAR, система видеопомощи арбитрам будет задействована в матче "Динамо" - "Ворскла"

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на " Украинскую ассоциацию футбола ".

22 февраля на НСК "Олимпийский" состоится матч чемпионата Украины по футболу между киевским "Динамо" и полтавской "Ворсклой". В этой встрече впервые в истории УПЛ будет задействована система видеопомощи арбитрам.

VAR будет использоваться еще в одном матче 19-го тура, в Харькове, в матче "Шахтер" - "Десна".

Олег Протасов, Лучано Луче и Евгений Дикий сформировали комиссию УАФ, которая будет определять матчи УПЛ, на которых должна работать VAR.

Система Видеопомощь арбитрам будет использоваться на 2 матчах в каждом туре чемпионата Украины.