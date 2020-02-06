В Украине из-за непогоды обесточены 600 населенных пунктов, - ГСЧС

6 февраля, 2020, 08:47

6 февраля из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 600 населенных пунктов в 13 областях

Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций.

В результате осложнения погодных условий (сильный ветер, налипание мокрого снега) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 600 населенных пунктов в 13 областях, а именно: Одесская - 137, Днепропетровская - 120, Херсонская - 87, Николаевская - 59, Кировоградская - 57, Донецкая - 34, Полтавская - 27, Ивано-Франковска - 26 Запорожская - 19, Черновицкая - 19, Черкасская - 8, Винницкая -4 и Закарпатская - 3.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Движение автомобильного транспорта на автодорогах государства обеспечено.

Для недопущения накопления транспортных средств и расчистки дорог от снега вечером 6 февраля с 3 ч. 30 мин. временно ограничено движение тяжеловесных транспортных средств на автодороге государственного значения М-15 Одесса-Рени.

Подразделениями ГСЧС оказана помощь в буксировке 134 транспортных средств, в которых находилось 189 человек, убрано 77 поваленных деревьев.