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Espreso.tvОбществоВ Украине из-за непогоды обесточены 600 населенных пунктов, - ГСЧС

В Украине из-за непогоды обесточены 600 населенных пунктов, - ГСЧС

6 февраля из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 600 населенных пунктов в 13 областях

Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций.

В результате осложнения погодных условий (сильный ветер, налипание мокрого снега) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 600 населенных пунктов в 13 областях, а именно: Одесская - 137, Днепропетровская - 120, Херсонская - 87, Николаевская - 59, Кировоградская - 57, Донецкая - 34, Полтавская - 27, Ивано-Франковска - 26 Запорожская - 19, Черновицкая - 19, Черкасская - 8, Винницкая -4 и Закарпатская - 3.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Движение автомобильного транспорта на автодорогах государства обеспечено.

Для недопущения накопления транспортных средств и расчистки дорог от снега вечером 6 февраля с 3 ч. 30 мин. временно ограничено движение тяжеловесных транспортных средств на автодороге государственного значения М-15 Одесса-Рени.

Подразделениями ГСЧС оказана помощь в буксировке 134 транспортных средств, в которых находилось 189 человек, убрано 77 поваленных деревьев.

  • В ночь на 5 февраля из-за снега и резких порывов ветра обесточены 41 населенный пункт в двух областях: Одесской и Ивано-Франковской.
  • 6 февраля осадки пройдут везде, кроме Харьковщины и Днепропетровщины, ночью 3-8 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, в Крыму до + 4 + 9 градусов
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