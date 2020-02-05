Где 6 февраля ждать осадки и гололед: прогноз от Натальи Диденко
О погоде на четверг, 6 февраля, рассказала Наталья Диденко, передает Еспресо.TV .
"Непогода в виде сильных осадков, сопутствующие зимние неблагоприятные явления, еще задержатся на Юге, Востоке, кроме Харьковщины, и в Днепропетровщины", - рассказала Диденко.
Она добавила, что днем к Западу и севере Украины придет атмосферный фронт с северо-запада Европы, поэтому в этих регионах выпадет снег.
"Температура воздуха наконец смоет весенний макияж и станет похожей на себя: ночью ожидается 3-8 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, в Крыму до + 4 + 9 градусов", - рассказала Наталья.
Ветер будет северных направлений, порывистый, порой до сильного.
"В Киеве в четверг также будет скользко, ночью до -6-8 градусов, днем потеплеет до нуля. Ночью ожидается ясная погода, со звездами, а днем набегут облака и, скорее во второй половине дня или вечером, выпадать снег", - сообщила синоптик.
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