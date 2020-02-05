В Украине 41 населенный пункт обесточен из-за непогоды, - ГСЧС
Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций.
По данным спасателей, 24 населенных пункта остались без электричества в Одесской области, 17 - в Ивано-Франковской.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Движение транспорта дорогах происходит без осложнений. Для обеспечения проезда на дорогах от "Укравтодора" привлечено 773 работники и 578 единиц техники, говорится в сообщении.
В управлении ДСНС Ивано-Франковской области предупреждают:
"В течение 5-6 февраля 2020г. Ожидается осложнение погодных условий до оранжевого (II) уровня опасности."
5 февраля в Карпатах сильный снег, прирост снежного покрова 30-50 см; порывы ветра 25 м / с, сильная метель, на дорогах снежные заносы, гололедица.
7-9 февраля ослабление и прекращение осадков и явлений; снижение температуры ночью до 7-13 мороза, днем до 1-6о мороза; в Карпатах ночью 11-16 мороза, днем 5-10 мороза.
- Напомним, синоптики предупреждали, что погода в Киеве 5 февраля изменится под влиянием южного циклона .
- 4 февраля ГСЧС рекомендовала на несколько дней прекратить междугородние перевозки
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