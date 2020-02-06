В Мукачево патрульные избили супругов остановленной машины и применили спецсредства
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове, сообщили о подозрении временно исполняющему обязанности заместителя командира взвода и двум патрульным Управление патрульной полиции в Закарпатской области в превышении власти, которое сопровождалось насилием и применением специальных средств", - говорится в сообщении .
В ГБР рассказали, что 7 января 2020 врио заместителя командира взвода совместно с коллегой по службе осуществляли патрулирование в городе Мукачево и остановили автомобиль "Citroen 2, в котором находились трое пассажиров.
Заместитель командира без предупреждения прыснул баллончиком "Терен 4" в пассажира авто, после чего повалил потерпевшего на землю и начал бить ногами.
Через 5 минут на место происшествия прибыли еще двое патрульных и присоединились к избиению. Один из патрульных ударил ногой в живот жену пассажира, которая вышла из машины.
В ГБР заявили об отстранении врио заместителя командира взвода патрульной полиции и двух его подчиненных.
"Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения", - добавили в пресс-службе.
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