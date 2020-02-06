В Мукачево патрульные избили супругов остановленной машины и применили спецсредства

6 февраля, 2020, 12:33

6 февраля стало известно, что Государственное бюро расследований сообщило о подозрении врио заместителя командира взвода и двум патрульным за избиение мужчины и женщины и использование "Терена"

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове, сообщили о подозрении временно исполняющему обязанности заместителя командира взвода и двум патрульным Управление патрульной полиции в Закарпатской области в превышении власти, которое сопровождалось насилием и применением специальных средств", - говорится в сообщении .

В ГБР рассказали, что 7 января 2020 врио заместителя командира взвода совместно с коллегой по службе осуществляли патрулирование в городе Мукачево и остановили автомобиль "Citroen 2, в котором находились трое пассажиров.

Заместитель командира без предупреждения прыснул баллончиком "Терен 4" в пассажира авто, после чего повалил потерпевшего на землю и начал бить ногами.

Через 5 минут на место происшествия прибыли еще двое патрульных и присоединились к избиению. Один из патрульных ударил ногой в живот жену пассажира, которая вышла из машины.

В ГБР заявили об отстранении врио заместителя командира взвода патрульной полиции и двух его подчиненных.

"Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения", - добавили в пресс-службе.