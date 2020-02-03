В Одесской области полицейские безосновательно избили человека, они отстранены от должностей

3 февраля, 2020, 11:19

Отстраненным полицейским грозит до 3-х лет лишения свободы в случае доказательства их вины судом

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Заводским судом города Николаева по ходатайству работников специализированного подразделения Офиса Генерального прокурора отстранено от должностей двух сотрудников полиции Одесской области, которые подозреваются в необоснованном применении насилия к лицу при задержании за якобы совершенное административное правонарушение", - говорится в сообщении.

Сейчас досудебное расследование продолжается, если в ходе судебного разбирательства будет доказана их вина, то работникам полиции грозит лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.