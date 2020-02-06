Стала известна причина крушения самолета в Турции

6 февраля, 2020, 10:48

Губернатор Стамбула Али Эрликая заявил, что причиной аварийной посадки самолета Pegasus Airlines стали плохие погодные условия

Об этом сообщает Milliyet .

"Из-за плохой погоды самолет не смог удержаться на взлетно-посадочной полосе. После того, как самолет пробил ограждение аэропорта, он упал в овраг с высоты примерно 30-40 метров", - заявил губернатор.

Он отметил, что все пострадавшие были доставлены в больницы.

Также сообщается, что перед катастрофой самолета диспетчер предупреждал экипаж о сильном ветре.

5 февраля в международном аэропорту имени Сабиха Гекчен в Стамбуле пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы . Лайнер упал с высоты 30 метров, врезался в ограждение и развалился на части.

В результате аварии пострадали 179 человек . Трое пассажиров погибли.