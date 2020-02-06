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Espreso.tvОбществоАвария самолета в Стамбуле: трое погибших, 179 пострадавших

Авария самолета в Стамбуле: трое погибших, 179 пострадавших

Как минимум три человека погибли в результате аварии пассажирского Boeing 737-800 бюджетной авиакомпании "Pegasus Airlines" во время посадки в стамбульском аэропорту имени Сабиха Гекчен

Об этом заявил турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа в ночь на четверг, 6 февраля, передает DW.

Еще 179 человек, летевших рейсом PC2193, находятся в больницах, трое из них - в реанимации.

Как сообщил подробности инцидента губернатор Стамбульского региона Али Йерликайа, самолет упал с высоты 30-40 метров , заходя на посадку.

Напомним, лайнер вылетел из города Измир на западе Турции. На борту было 183 человека, в том числе шесть членов экипажа. Самолет заходил на посадку под проливным дождем.

После инцидента аэропорт имени Сабиха Гекчен был закрыт, все рейсы перенаправлены в другой стамбульский аэропорт.

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