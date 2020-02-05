В аэропорту Стамбула при посадке Boeing 737 выкатился за пределы полосы и раскололся на части
5 февраля, 2020, 18:10
В аэропорту Стамбула самолет при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, в результате чего самолет раскололся на несколько частей
Об этом сообщает Anadolu.
Известно, что речь идет о самолете авиакомпании Fly Pegasus (Boeing 737-800), выполнявшем рейс по маршруту Измир-Стамбул. Инцидент произошел не в главном аэропорту Стамбула, а в аэропорту Sabiha, что расположен на юго-востоке города
По крайней мере часть пассажиров после аварийной посадки эвакуировали, свидетельствуют фото, которые распространяют турецкие СМИ
О ранениях пока не поступало никаких сообщений.
İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir'den gelen Pegasus Havayolları'na ait uçak, inişinden sonra pistten çıkarak alev aldı. Uçağın arka tarafı ikiye bölündü. Sabiha Gökçen uçuşlara kapatıldı ... pic.twitter.com/SAdsQyaIrm- ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) February 5, 2020
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