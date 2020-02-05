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Espreso.tvОбществоВ аэропорту Стамбула при посадке Boeing 737 выкатился за пределы полосы и раскололся на части

В аэропорту Стамбула при посадке Boeing 737 выкатился за пределы полосы и раскололся на части

В аэропорту Стамбула самолет при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, в результате чего самолет раскололся на несколько частей

Об этом сообщает Anadolu.

Известно, что речь идет о самолете авиакомпании Fly Pegasus (Boeing 737-800), выполнявшем рейс по маршруту Измир-Стамбул. Инцидент произошел не в главном аэропорту Стамбула, а в аэропорту Sabiha, что расположен на юго-востоке города

По крайней мере часть пассажиров после аварийной посадки эвакуировали, свидетельствуют фото, которые распространяют турецкие СМИ

О ранениях пока не поступало никаких сообщений.

 

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