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Espreso.tvОбществоСнегопады в Украине: Херсон закрыли для грузовиков

Снегопады в Украине: Херсон закрыли для грузовиков


фото: ukrinform
В Херсоне из-за ухудшения погодных условий закрыли движение тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств по дорогам общего пользования

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Херсона.

"В связи с прогнозируемым осложнением погодных условий на территории Херсона сегодня с 16 часов будет запрещено движение большегрузных и крупногабаритных транспортных средств по дорогам общего пользования Херсона", - говорится в сообщении.

В связи с ожидаемым ухудшением погоды ГСЧС рекомендует руководителям автотранспортных предприятий прекратить на несколько дней междугородные перевозки.

  • Напомним, службы МВД готовулися перекрывать движение автотранспорта из-за ухудшения погодных условий в Украине.

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