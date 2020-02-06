Снегопады в Украине: Херсон закрыли для грузовиков

6 февраля, 2020, 15:14

В Херсоне из-за ухудшения погодных условий закрыли движение тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств по дорогам общего пользования

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Херсона.

"В связи с прогнозируемым осложнением погодных условий на территории Херсона сегодня с 16 часов будет запрещено движение большегрузных и крупногабаритных транспортных средств по дорогам общего пользования Херсона", - говорится в сообщении.

В связи с ожидаемым ухудшением погоды ГСЧС рекомендует руководителям автотранспортных предприятий прекратить на несколько дней междугородные перевозки.